Прах нобелівського лауреата Лю Сяобо поховали в морі

У Китаї погрузили в море урну з прахом лауреата Нобелівської премії Лю Сяобо, який помер напередодні. Таким було побажання родичів померлого, передає Новое время.

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Раніше провели кремацію тіла Лю Сяобо, оскільки про це він просив у своєму заповіті.

Євросоюз закликав Китай випустити з країни родичів померлого нобелівського лауреата Лю Сяобо.

Нагадаємо, в Китаї у віці 61 року помер лауреат Нобелівської премії миру Лю Сяобо.

Лю Сяобо - найвідоміший політичний в'язень Китаю. Він був засуджений у 2009 році до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у підбурюванні до підриву державного ладу.

У 2010 році правозахисник став лауреатом Нобелівської премії миру "за тривалу ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї". Китай засудив цей крок. Лю Сяобо так і не зміг забрати премію.