У Китаї помер лауреат Нобелівської премії миру Лю Сяобо, якого не пустили на лікування в США

Лауреат Нобелівської премії миру помер на 62-му році в університетській клініці міста Шеньян, в яку був переведений з в'язниці, передає dw.com. Там медики до останнього боролися за його життя. Однак він помер від раку печінки.

Читайте такожПомер лауреат Нобелівської премії з літератури, друг Йосипа БродськогоПравозахисники та західні країни, зокрема США, неодноразово закликали владу Китаю випустити Лю Сяобо для лікування за кордон. Держдепартамент США напередодні в черговий раз закликав Пекін видати виїзні документи правозахиснику і його дружині. "Лю Саяобо повинен мати можливість лікуватися там, де вона забажає. США, природно, готові прийняти його", - заявила представник американського зовнішньополітичного відомства.

Уряд Китаю, однак, вимагало не втручатися у долю Лю Сяобо. Наприкінці минулого тижня його оглянули лише два лікарі з Німеччини і США. Вони просили якомога швидше випустити Лю Сяобо для подальшого лікування за кордон. У відповідь клініка Шеньяну оголосила його нетранспортабельним.

У 2009 році Лю Сяобо засудили до 11 років позбавлення волі за "підрив державного ладу". Він був одним з авторів поширеної в інтернеті "Хартії 08", в якій містилися заклики до демократизації в Китаї. У 1989 році Лю Сяобо вже сидів у в'язниці після кривавих подій на площі Тяньаньмень, коли разом з іншими членами інтелігенції закликав владу Китаю і силовиків не влаштовувати розправи над студентами.

У 2010 році, вже в ув'язненні, Лю Сяобо був удостоєний Нобелівської премії миру за "тривалу боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї". Влада країни назвала рішення нобелівського комітету "непристойним". Місце, відведене для лауреата при врученні премії в Осло, залишалося порожнім, дружина правозахисника була поміщена під домашній арешт.