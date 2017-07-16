В Ірані заарештували молодшого брата президента

19:55, 16 липня 2017
Світ
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Брата іранського президента звинувачують у фінансових злочинах.

Ілюстрація / REUTERS

В Ірані за звинуваченнями у фінансових злочинах заарештовано молодшого брата президента Ірану Хасана Рохані - Хоссейна Ферейдуна.

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Представник суду, який повідомив про це сьогодні, також вказав, що стосовно Ферейдуна проводилось розслідування у кількох справах, також були затримані його спільники, повідомляє Радіо Свобода.

Ферейдун був помічником президента Рохані, який раніше мав прізвище Ферейдун і змінив його. Він давно обвинувачується іранськими консервативними політиками у фінансових злочинах і корупції. У січні група іранських парламентаріїв закликала притягнути Ферейдуна до кримінальної відповідальності за вчинення економічних злочинів, їхні опоненти назвали ці вимоги політично вмотивованими.

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