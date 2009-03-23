МВС Грузії: опозиція шукає можливість придбати зброю

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявляє, що представники опозиційної партії "Демократичний рух - Єдина Грузія" входили до складу груп, які в останні дні цікавилися придбанням зброї. З такою заявою виступив на спеціальній прес-конференції керівник інформаційно-аналітичного департаменту МВС Шота Утіашвілі. "До завершення слідства ми не збиралися робити ніяких коментарів, але сьогодні це питання серйозно політизувалося. Жорсткі заяви зробили представники деяких політичних партій", - сказав Ш.Утіашвілі.

МВС оприлюднило кадри оперативної зйомки, на яких затримані опозиціонери домовлялися з продавцями автоматичної зброї про її придбання.

Представники ряду опозиційних політичних сил вважають затримання опозиціонерів початком репресій проти опозиції та її дискредитацією перед акцією протесту, запланованою на 9 квітня 2009 р.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці було затримано сімох представників "Демократичного руху - Єдину Грузію". У квартирах затриманих при обшуку вилучили вогнепальну зброю.

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