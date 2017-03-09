"Блискучий хлопець": названо ім'я нового посла США в Росії

Американський канал Fox News, з посиланням на свої джерела в Білому домі повідомив, що Дональд Трамп особисто зателефонував Хантсману і запропонував йому роботу, пише Голос Америки. У свою чергу, американське видання Politiko написало, що Джон Хантсман погодився на пропозицію президента США представляти інтереси США в Росії.

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CNN, посилаючись на свої джерела в Білому домі, повідомило, що вибір кандидатури Хантсмана на таку важливу посаду пов'язаний з тим, що він "блискучий хлопець", "жорсткий" і знає, чого хоче Трамп.

Як зазначається, посада посла США в Російській Федерації є однією з найбільш делікатних і важливих, особливо враховуючи останні події: розслідування ФБР і Конгресу в зв'язку з втручанням Кремля в американські вибори і контакти представників виборчого штабу Дональда Трампа з російськими офіційними особами.

У Державному департаменті, куди журналісти звернулися за коментарем, сказали звернутися в Білий дім для роз'яснень.

Як відомо, у виборчій кампанії 2016 року Хантсман спочатку публічно підтримав Трампа, але потім заявляв, що підприємець повинен вийти з гонки і оприлюднити свою податкову декларацію. На думку Хантсмана, кращим кандидатом від Республіканської партії став би Майк Пенс, що займає зараз посаду віце-президента США.