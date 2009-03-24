Ющенко подякував мерові Праги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував меру Праги Павлу БЕМУ за підтримку української громади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося на зустрічі В.ЮЩЕНКА і П.БЕМА у Празькій Ратуші. У зустрічі також взяла участь дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО.

Дякуючи меру за гостинність, В.ЮЩЕНКО особливо відзначив традиційно глибокі історичні зв`язки України та столиці Чеської Республіки. У цьому контексті він нагадав, що в XX столітті саме у Празі знайшли захист десятки тисяч українських патріотів, які залишили Батьківщину після окупації Української Народної Республіки в 1921 році. «Саме Прага, а згодом і Подєбради стали осередками нашої національної мислі. Тут діяв Український Вільний Університет. Тут жили видатні державні діячі України, серед яких - Президент Карпатської України отець Августин Волошин», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши переконання, що наші країни знайдуть спосіб вшанування цього імені в Празі.

«З Прагою пов`язані імена видатних будителів України - поетів Юрія Дарагана, Євгена Маланюка, Юрія Клена, Олега Ольжича, Юрія Липи, Олени Теліги. Прага для нас - це легенда і символ. Це - справді колиска нашої свободи, про що не раз було сказано нашими відомими дипломатами і діячами культури», - додав Президент.

В.ЮЩЕНКО особливо подякував мерові Праги за щире ставлення до України, українства і нашої багатолітньої присутності у житті чеського народу. «Дуже хочу вірити, що й надалі посеред Ваших напружених обов`язків знаходитиметься час для уваги до нашої громади і нашої національної справи у Вашому місті», - сказав він, висловивши зокрема сподівання, що пам`ятний знак буде встановлений до будинку, де розташовувалося перше Українське посольство у Чеській Республіці на чолі з Максимом Славінським.

«Для нас вельми важливо гідно облаштувати всі українські поховання у Празі», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що на міському Ольшанському цвинтарі поховані видатний український поет Олександр Олесь, багато державних і громадських діячів України.

Він окремо нагадав, що у всесвітньовідомій Слов`янській бібліотеці Праги міститься колосальне зібрання україністики. «Дослідження її фондів обіцяє безцінні відкриття і знахідки, важливі як для України, так і для Чехії», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

«У цьому дуже розраховую і покладаюся на Вашу підтримку та особистий інтерес, пане мере. Дякую Вам за підтримку нашої громади у Празі і вірю, що Ваш зв`язок з нашими земляками буде постійним і діяльним», - сказав він.

Президент наголосив, що співпраця з Прагою завжди викликала значний інтерес ділових і громадських кіл провідних міст України: Києва, Донецька, Дніпропетровська, Львова, Одеси, Харкова. «Ми любимо Прагу, шануємо Прагу і завжди бачимо її як визначне світове місто, що є вічним другом України, - сказав він. - Українська держава буде вдячна Вам за кожну допомогу і втілену нами спільно добру справу».

Президент отримав від мера Праги символічний Ключ від міста, розписався в Книзі Почесних гостей. Президентське подружжя оглянуло історичну будівлю міської Ратуші та вежу.