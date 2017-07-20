КНДР готує нові випробування ракет - CNN

КНДР готується до нових випробувань міжконтинентальних балістичних ракет або ракет середньої дальності.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в розвідці США.

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Розвідка США виявила підготовку Пхеньяну до нового випробування за допомогою спостереження із супутників. США засікли тестування радарів і систем комунікації, котрі північнокорейські військові зазвичай використовують при запуску ракет. Випробування можуть відбутися у найближчі два тижні.

CNN зазначає, що методи маскування КНДР запусків своїх ракет стали більш витонченими.

Крім того, розвідка США вивчає можливість запуску КНДР ракет з підводних човнів. Як повідомили джерела, ця технологія запуску поки знаходиться в КНДР на початковому рівні.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Пентагоні вважають, що КНДР не має змоги завдати точного удару по США через нерозвинену систему навігації.