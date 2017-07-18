Пентагон сумнівається, що КНДР зможе завдати точного удару по США

У Пентагоні вважають, що КНДР не має змоги завдати точного удару по США через нерозвинену систему навігації. Про це заявив заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів при Пентагоні Пол Сельва, пише Reuters.

"Я не впевнений, що тестовий пуск ракет 4 липня продемонстрував, що у них можливість вдарити по США хоч з будь-якою точністю і розумною впевненістю в успіху", - сказав він.

Раніше в цьому місяці Північна Корея провела перше випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Посадовець наголосив, що запуск Пхеньяном ракети показав, що у ракети недостатньо високий рівень навігазції.

Як повідомляв УНІАН раніше, Південна Корея запропонувала КНДР провести переговори військових представників по зниженню напруженості на Корейському півострові. Ідею відновлення діалогу між двома державами висунув президент Південної Кореї Мун Чже Ін під час візиту до Німеччини.

Представники міноборони Південної Кореї заявили, що сподіваються на позитивну відповідь з боку КНДР.