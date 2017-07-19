Білий дім спростував інформацію ЗМІ про другу зустріч Трампа і Путіна

У Білому домі заявили, що на полях G20 не було другої зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, а була лише "коротка бесіда", повідомляє "Українська правда" з посиланням на Reuters. Зазначається, що після офіційної зустрічі президенти відвідали вечерю, на якій також були присутні інші глави делегацій G20.

Читайте такожТрамп визначився з послом США в РосіїЗа словами чиновника Білого дому, Путін на вечері сидів поруч з дружиною Трампа Меланією.

"Між президентом Трампом і президентом Путіним не було "другої зустрічі", всього лише коротка бесіда в кінці вечері. Звинувачення Білого дому в спробі "приховати" другу зустріч помилкові, зловмисні і абсурдні", - сказав чиновник.

Американський президент також прокоментував повідомлення в ЗМІ про його другу зустріч з Путіним. "Фейкова новина про таємну вечерю з Путіним "нудотна". Всі лідери G20 і їхні дружини були запрошені канцлером Німеччини. Преса знала!", - написав Трамп в Twitter.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2017 г.

"Фейкові новини стають все більш і більш нечесними. Навіть вечеря, організована для лідерів G20 в Німеччині подається зловісно", - додав американський президент.

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Трамп і Путін у Гамбурзі провели другу зустріч, про яку раніше публічно не повідомлялося.