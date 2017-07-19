ЗМІ розповіли про другу зустріч Путіна і Трампа у Гамбурзі

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп під час саміту країн "Великої двадцятки" у Гамбурзі провели ще одну зустріч, про яку раніше не повідомлялося. Про це Reuters розповіло джерело в Білому домі.

Друга розмова Трампа з Путіним відбулася під час вечері для глав держав, через кілька годин після їх першої зустрічі, що тривала більше двох годин.

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Як пише Washington Post, приблизно в середині вечері для глав держав Дональд Трамп встав з-за столу і пересів зі свого місця на вільне місце поруч із Володимиром Путіним. Трамп був один, а з Путіним був його офіційний перекладач.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер підтвердив The Hill, що лідери двох країн провели неофіційну зустріч в Гамбурзі, вона тривала близько години. При цьому представник Білого дому пізніше заявив Reuters, що у Путіна і Трампа був "просто коротка розмова", а не "друга зустріч".