Двоє американців викрали секрети Кока-коли для їх перепродажу Пепсі

Двоє американських громадян, обвинувачених у викраденні секретів виробництва найбільшого в світі виробника прохолоджувальних напоїв Кока-коли (Coca-Cola) для їх подальшого перепродажу головному конкурентові - компанії Пепси (PepsiCo), визнали себе винними в одному пункті звинувачення - "змова".

Як повідомляє Ассошіейтед Прес з Атланти (США), де відбувається процес і де орзташована штаб-квартира Кока-коли, Ібрагіму Дімсону (Ibrahim Dimson) і Едмундові Д`юхені (Edmund Duhaney) загрожує 10-річний термін тюремного ув`язнення і штраф у розмірі $250 тисяч кожному. Оголошення вироку очікується 29 січня майбутнього року.

Секретарка, яка проходить у цій же справі, з адміністрації Кока-коли Джоя Вільямс (Joya Williams) і через яку зловмисники добули проби новітніх розробок Кока-коли, постане перед судом у середині листопада. Вона відкидає всі висунуті проти неї звинувачення.

Арештованій 5 липня цього року "трійці" через шість днів пред`явили звинувачення в крадіжці проб новітніх промислових розробок і конфіденційних документів з штаб-квартири Кока-коли в Атланті та спробі за $1,5 мільйона перепродати крадене Пепсі - другому за значенням виробнику прохолоджувальних напоїв.

Задум зловмисників провалився після того, як керівництво Пепсі повідомило Кока-колу щодо пропозиції "купити секрети".

РІА "Новости"