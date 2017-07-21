Хакери зламали Twitter вдови соліста Linkin Park: написали про її "зраду" та "докази" вбивства

Хакери зламали Twitter вдови соліста Linkin Park, залишивши кілька повідомлень від її імені. В одному повідомленні йшлося про те, що причиною смерті співака могло бути вбивство.

Зокрема, у залишеному твіті йдеться про те, що він не вбивав себе, він вже був мертвий до того, як повісився, і нібито у неї є докази.

Друге повідомлення - "визнання" Талінди про те, що вона зраджувала чоловікові з його другом і колегою по гурту Майком Шинодой.

Жінка нібито ніколи не любила Беннінгтона, а просто була з ним через гроші.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Честера виявили мертвим в приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі близько 9 ранку. За інформацією ЗМІ, він повісився. Відомо, що артист протягом декількох років боровся з алкогольною та наркотичною залежністю.