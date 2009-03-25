Сухопутні війська Росії замінять офіцерів на сержантів
Їх підготовка триває в 6 військових вузах
|Володимир Болдирєв
Загальну кількість сержантів, які прийдуть служити до Сухопутних військ Росії, генерал не назвав, пославшись на державну таємницю. Проте, за його словами, їх підготовка почалася в лютому в спеціальних навчальних закладах Міноборони. Раніше, як нагадує газета, заступник міністра оборони Микола Панков заявив, що кожного року для всіх родів і видів військ потрібно 15 тисяч сержантів. Загальна чисельність сержантського корпусу російської армії в перспективі становитиме близько 250 тисяч осіб.
За даними видання, підготовка професійних сержантів у Росії почалася з 1 лютого в шістьох військових вузах. Типова програма таких курсів становить близько 10 місяців і дозволяє здобути середню професійну освіту. Крім лекцій, які майбутнім сержантам читають професори військових вузів, в програмі передбачені заняття на полігонах військових частин. З 1 вересня 2009 такі курси відкриються ще в 42 навчальних закладах.
Нині чисельність Сухопутних військ російської армії становить близько 360 тисяч осіб, або близько 30 відсотків особового складу Збройних сил. У перспективі, коли чисельність армії скоротиться з 1,2 мільйонів до 1 мільйона, це співвідношення зміниться до 36 відсотків. У Росії, як наголошує видання, сухопутні частини традиційно складали основну масу Збройних сил, на відміну від таких морських держав як США і Велика Британія.