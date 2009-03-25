Сухопутні війська Росії замінять офіцерів на сержантів

Впродовж реформування Збройних сил РФ загальна чисельність сухопутних військ не скорочуватиметься. Як повідомив в інтерв`ю виданню "Газета" головнокомандуючий військами генерал армії Володимир Болдирєв, Міноборони планує скоротититільки кадровані частини, які становлять близько третини особового складу СВ. Місця звільнених офіцерів в майбутньому займуть сержанти, які, за словами генерала, вже проходять відповідну підготовку.

Загальну кількість сержантів, які прийдуть служити до Сухопутних військ Росії, генерал не назвав, пославшись на державну таємницю. Проте, за його словами, їх підготовка почалася в лютому в спеціальних навчальних закладах Міноборони. Раніше, як нагадує газета, заступник міністра оборони Микола Панков заявив, що кожного року для всіх родів і видів військ потрібно 15 тисяч сержантів. Загальна чисельність сержантського корпусу російської армії в перспективі становитиме близько 250 тисяч осіб.

За даними видання, підготовка професійних сержантів у Росії почалася з 1 лютого в шістьох військових вузах. Типова програма таких курсів становить близько 10 місяців і дозволяє здобути середню професійну освіту. Крім лекцій, які майбутнім сержантам читають професори військових вузів, в програмі передбачені заняття на полігонах військових частин. З 1 вересня 2009 такі курси відкриються ще в 42 навчальних закладах.

Нині чисельність Сухопутних військ російської армії становить близько 360 тисяч осіб, або близько 30 відсотків особового складу Збройних сил. У перспективі, коли чисельність армії скоротиться з 1,2 мільйонів до 1 мільйона, це співвідношення зміниться до 36 відсотків. У Росії, як наголошує видання, сухопутні частини традиційно складали основну масу Збройних сил, на відміну від таких морських держав як США і Велика Британія.

Лента.ру