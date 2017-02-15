Екс-радник Трампа з нацбезпеки розказав про скандальну розмову із російським послом

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн заявив, що під час перемовин із російським послом Сергієм Кисляком не йшлося про санкції, пише Daily Caller.

Флінн пояснив, що обговорював із послом РФ факт висилки 35 дипломатів РФ.

"Я ніколи не говорив нічого на кшталт: "Ми збираємося переглянути санкції" або що-небудь подібне", - наголошує Флінн.

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У той же час Флінн також висловив стурбованість з приводу витоку секретної інформації у ЗМІ, зокрема щодо переговорів політиків. Це на його думку є злочином.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилась інформація, що радник з національної безпеки в адміністрації президента США Майкл Флінн за місяць до інавгурації Дональда Трампа обговорював з російським послом Сергієм Кисляком скасування частини санкцій.

Пізніше, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією

У зв’язку із цим, радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується в листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.