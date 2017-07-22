Троє палестинців були вбиті в ході зіткнень у Східному Єрусалимі, де тривають протести проти нових заходів безпеки на Храмовій горі, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомляють палестинські джерела, понад 200 осіб отримали поранення. Ізраїльська поліція повідомила про поранення чотирьох співробітників і затримання 10 учасників заворушень.

Місцева мусульманська громада незадоволена встановленням металошукачів у третій за значимістю святині ісламу, де розташовані мечеті Аль-Акса і Куббат ас-Сахра.

За даними ізраїльської сторони, тисячі віруючих відмовилися підніматися на Храмову гору через рамки металошукачів, розстелили молитовні килимки на вулицях і стали молитися. Ці дії, у деяких випадках, переросли в сутички з силами безпеки.

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Масові акції протесту проходять також на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа, де, за даними місцевих медиків, постраждали близько 30 палестинців.

Посилення заходів безпеки на Храмовій горі, що спровокувало невдоволення палестинців, стало реакцією на вбивство тиждень тому двох ізраїльських поліцейських.

Троє бойовиків, в яких впізнали арабів-ізраїльтян, використовували територію святині для збройного нападу і спробували там же втекти від переслідування.

Ізраїль відкидає звинувачення у спробі розширити свій вплив на Храмовій горі, яка також вшановується послідовниками іудаїзму як найбільша святиня їх релігії.

Храмова гора - святе місце для іудеїв і мусульман. Вона знаходиться в Східному Єрусалимі, статус якого залишається одним із найбільш спірних питань палестино-ізраїльського конфлікту.

Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею своєї держави в майбутньому, а ізраїльська сторона наполягає на тому, що все місто є єдиною і неподільною столицею Ізраїлю.