Невідомі застрелили двох людей поряд із Храмовою горою в Єрусалимі

В Єрусалимі поруч з Храмовою горою сталася стрілянина. Три людини відкрили вогонь по поліцейським, убивши двох людей і поранивши ще одного, після чого самі були вбиті, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Як уточнює поліція, нападники несподівано почали стріляти у Левових воріт Старого міста, після чого спробували втекти на Храмову гору.

Проте поліції вдалося їх знайти, і в перестрілці всі троє були вбиті.

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За даними місцевих ЗМІ, при них знайшли вогнепальну зброю і ножі. Інформація про особи нападників не розголошується.

Поранені були госпіталізовані, двоє з них згодом померли в лікарні.

В даний час вхід на Храмову гору закритий, а всі відвідувачі евакуйовані.

З кінця 2015 року в Ізраїлі зафіксований сплеск нападів на ізраїльтян з боку палестинців і ізраїльських арабів. Для нападів використовується не тільки вогнепальна зброя, але і ножі та автомобілі. Всього за два роки в результаті таких нападів загинули 42 ізраїльтянина.

За той же час було вбито більше 240 палестинців. За даними ізраїльської влади, в більшості випадків мова йде про учасників нападів на ізраїльтян. Обидві сторони конфлікту звинувачують в ескалації насильства один одного.

Храмова гора - святе місце для іудеїв і мусульман. Вона знаходиться у Східному Єрусалимі, статус якого залишається одним з найбільш спірних питань палестино-ізраїльського конфлікту.

Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею своєї держави в майбутньому, а ізраїльська сторона наполягає на тому, що все місто є єдиною і неподільною столицею Ізраїлю.