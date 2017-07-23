В Йорданії скоєно напад на посольство Ізраїлю, є жертви

Ізраїльське посольство в столиці Йорданії Аммані оточене силами безпеки. Надходять повідомлення, що на нього здійснено напад.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, усі прилеглі до посольства вулиці оточені, проте влада поки не надає ніякої інформації.

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Місцева преса, посилаючись на джерела в службах безпеки, повідомляє про одну вбиту людину. Наскільки відомо, убитий - громадянин Йорданії, також один ізраїльтянин поранений.

Влада Ізраїлю також поки ніяк не коментує ці повідомлення, але, наскільки відомо, вже приступила до евакуації співробітників посольства.

Нагадаємо, Ізраїль і Йорданія уклали мирний договір у 1994 році. В останні дні у відносинах між двома країнами виникла напруженість після того, як влада Ізраїлю посилила заходи безпеки навколо Храмової гори в Східному Єрусалимі.

Раніше УНІАН повідомляв, що палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про заморожування контактів з Ізраїлем на всіх рівнях. Приводом для заяви стали заходи безпеки, прийняті ізраїльською стороною в районі Храмової гори.