Єврокомісія готова розглянути заходи у відповідь на санкції США проти РФ - FT

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав європейських парламентаріїв якнайшвидше обговорити можливу відповідь Євросоюзу на ухвалення США нових санкцій щодо Росії, які можуть зачепити інтереси ЄС.

Про це пише газета The Financial Times, яка ознайомилася з підготовленим на засідання Єврокомісії документом, передає РБК.

У записці викладається кілька варіантів можливої реакції Європи. Один із них передбачає вимогу від американського президента Дональда Трампа "публічного або письмового запевнення", що санкції, які вводяться, не будуть зачіпати інтереси ЄС і суперечити їм.

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Інша відповідь - визнати недійсними на території Євросоюзу ті обмеження Вашингтона, які не відповідають політиці та інтересам європейських країн, зокрема діяльності енергетичних компаній, що знаходяться в Європі і у яких є спільні з Росією проекти. Натомість пропонується прийняти "необхідні заходи, які відповідають вимогам СОТ".

Згідно з текстом звернення Юнкера, підготовленому до засідання Єврокомісії, яке має відбутися в середу, 26 липня, Брюссель "має бути готовий до дій в найближчі дні", якщо санкції США "будуть прийняті без урахування стурбованості ЄС".

Як повідомляв УНІАН, конгресмени США від обох партій погодили текст законопроекту про посилення санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї, голосування має відбутися 25 липня.