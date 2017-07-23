"Можуть мати "незаплановані наслідки": Єврокомісія закликала США координувати нові санкції проти Росії

Нові санкції щодо Росії та Ірану, про запровадження яких домовилися у Конгресі США, можуть мати "незаплановані наслідки" на трансатлантичну єдність у питанні обмежувальних заходів і на спроби ЄС диверсифікувати джерела енергопостачання.

При цьому у Брюсселі закликали США, щоб "будь-які можливі нові заходи були скоординовані між міжнародними партнерами". Це потрібно для збереження єдності, яка створює підвалини для "зусиль з повної імплементації мінських домовленостей", передає DW з посиланням на Reuters.

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"Ми високо цінуємо єдність, яка превалює серед міжнародних партнерів у нашому підході до дій Росії в Україні та до подальших санкцій. Ця єдність є гарантією ефективності та достовірності наших заходів", - йдеться у заяві Єврокомісії.

Таким чином у Брюсселі відреагували на опублікований на сайті Конгресу США текст законопроекту про нові обмежувальні заходи Вашингтона щодо Росії та Ірану. У Єврокомісії вважають, що законопроект був продиктований "внутрішньополітичними міркуваннями".

Нагадаємо, згідно з проектом поправок, які погодили республіканці та демократи у Конгресі, США й надалі виступатимуть проти будівництва газогону "Північний потік-2", оскільки, на думку американських законодавців, цей проект "шкодить енергетичній безпеці Євросоюзу, розвитку газового ринку в Центральній та Східній Європі і реформам України у сфері енергетики". Водночас санкції не мають торкнутися співпраці США та Росії в космічній сфері.