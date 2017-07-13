У Конгрес США внесли новий законопроект про санкції щодо Росії

Демократи в Палаті представників США представили нову версію законопроекту про санкції щодо РФ і Ірану в надії дати сигнал президенту США Дональду Трампу про необхідність жорсткої політики щодо Кремля.

Про це повідомляє агентство Reuters, передає DW.com.

Цей документ не відрізняється від тексту, який 15 червня більшістю голосів схвалив Сенат США, проте в Палаті представників він досі не був поставлений на голосування.

Як пише агентство, з боку Республіканської партії, яка контролює Палату представників і Сенат, жодних сигналів про підтримку законопроекту не надходило. Демократи звинувачують республіканців в ухиленні від голосування за запропонований пакет санкцій у зв'язку з небажанням адміністрації Трампа прийняти пункт про те, що він зможе зменшити штрафні заходи щодо Росії лише за згоди Конгресу.

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Сенат, за словами демократів, послабив цей пункт, однак новий законопроект, поданий ними 12 липня, усуне цю зміну.

Спікер Палати представників республіканець Пол Райан запевнив, що закон, що передбачає санкції відносно РФ, буде прийнятий якнайшвидше, однак законопроекту все ще необхідно подолати процедурні бар'єри.

У лютому він заявив, що готовий підтримати міжпартійну ініціативу сенатора-республіканця Джона Маккейна про перетворення в закон санкцій щодо Росії, введених під час президентства Барака Обами. Така міра може бути прийнята у випадку, якщо нинішній президент США Дональд Трамп зробить спробу скасувати або послабити антиросійські штрафні заходи. "Якщо ці санкції вирішать пом'якшити, я точно підтримаю включення їх в зведення законів", - сказав він.

Великі представники енергетичної промисловості у США лобіювали проти законопроекту, тому низка республіканців у Палаті представників з нафтовидобувних штатів заявили, що хотіли б внести зміни в текст документа.

Згідно з ухваленим Сенатом у червні документом, під санкції можуть потрапити російські держкомпанії, що працюють у секторах залізничного і судноплавного транспорту, а також і нафтогазової галузі.