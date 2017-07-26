У Великобританії молодих хакерів будуть перевиховувати в спеціальних таборах

У Великобританії в тестовому режимі запрацював табір кібер-реабілітації, в якому хакерів-підлітків будуть мотивувати перенаправити їх сили і таланти у більш позитивне русло. Про це повідомляє International Business Times.

Перший такий табір був запущений в Брістолі, де протягом двох днів підліткам читали лекції експерти в області комп'ютерної безпеки та фахівці з вибору кар'єри. Крім того, молодим хакерам в черговий раз нагадали про відповідальність, яка виникає при застосуванні кібернавичок у мережі.

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Сімом учасникам пілотної програми раніше були пред'явлені звинувачення в кібератаках на вебсайти з використанням інструментів, що порушують британське законодавство. Кожен з них є неповнолітнім.

У разі успіху програми, подібні табори відкриються по всій країні.