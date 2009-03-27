"Східне партнерство" зашкодить безвізовому режиму з ЄС

У Секретаріаті Президента вважають, що ініціатива ЄС “Східне партнерство” може унеможливити запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Він зазначив, що в рішенні Європейської Ради від 20 березня щодо ініціативи “Східне партнерство” з’явилося положення про лібералізацію візового режиму з Україною, а не про запровадження безвізового режиму.

“У “Східному партнерстві” з’явилася нова трактовка. У перспективі – не безвізовий режим, а лібералізація”, - сказав він.

А.ГОНЧАРУК вважає, що головною причиною, через яку ЄС гальмує запровадження безвізового режиму з Україною, є побоювання створити прецедент.

“Думаю, що головна причина – це створення прецеденту”, - сказав А.ГОНЧАРУК, додавши, що в Європу прагне інтегруватись не тільки Україна, а й інші країни регіону, зокрема, Молдова і Грузія.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, направлена на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася започаткувати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.

Інавгураційний саміт «Східного партнерства» за участі керівників держав-членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.