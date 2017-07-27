Найбільший у світі аеропорт відкриють у Пекіні в 2019 році (фото)

Пекінський аеропорт Дасин отримає титул найбільшого аеропорту у світі після його відкриття у 2019 році. Термінал матиме площу 2,3 мільйонів квадратних метрів, а аеропорт, як очікується, коштуватиме 13 мільярдів доларів. Про це повідомляє Insider.

Футуристичний дизайн для найбільшого аеропорту в світі створила ірано-британський архітектор Заха Хадід. Після її смерті в 2016 році реалізацією проекту займається компанія Zaha Hadid Architects.

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Згідно з проектом, аеропорт в Пекіні буде приймати 45 мільйонів пасажирів на рік, але повна його пропускна здатність становить 72 мільйонів осіб на рік. Аеропорт буде мати 7 злітно-посадкових смуг та 78 гейтів.

Незважаючи на гігантські розміри, аеропорт буде максимально простий у використанні та компактний. За словами архітекторів, «компактний дизайн терміналу мінімізує відстані між реєстрацією і залом очікування, а також виходами пасажирів на посадку».

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