Неадекватний пасажир літака, що летів у Лондон, намагався відкрити двері в польоті

Пасажири рейсу авіакомпанії Wizz Air зупинили і знешкодили чоловіка, який намагався відкрити аварійний вихід на борту літака, що прямував у Лондон, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Поліція прибула на місце події в лондонський аеропорт Лутон у суботу ввечері, щоб розібратися в інциденті з "деструктивно налаштованим пасажиром", що стався на борту лайнера A320, що виконував рейс з Польщі.

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Очевидець розповів Бі-бі-сі, що чоловікові не вдалося відкрити двері, тому що інші пасажири повалили його на підлогу. Чоловіка заарештували за підозрою в створенні небезпечної ситуації, що загрожувала повітряному судну і пасажирам.

Інцидент стався на борту літака компанії Wizz Air, що прилетів рейсом W61005 з міжнародного аеропорту Катовіце на півдні Польщі.

Приблизно за півгодини до приземлення чоловік передній частині літака перемістився в центральну частину фюзеляжу, зайнявши місце поруч з жінкою, що сиділа біля аварійного виходу, розповів пасажир Девід Салон, який летів цим рейсом.

"Раптом він кинувся до дверей й спробував відкрити їх. Жінка була налякана. На щастя, на наступному ряді сиділи троє кремезних молодиків із Польщі, вони разом з іншими пасажирами повалили його на підлогу і сіли на нього", - розповів Салон.

Екіпаж літака потім зв'язав руки хулігана ременем безпеки.

За словами Салона, бешкетникові близько 20 років, він з Польщі. Чоловік дивно поводився ще в автобусі, що віз пасажирів до літака в Польщі, додав Салон.

Коли літак приземлився, пасажирів попросили залишатися на борту, поки поліція не виведе підозрюваного.

Поліція Бедфордшира підтвердила, що заарештованого спочатку доставили в лікарню через завдані легкі травми, після чого його допитали.

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Компанія Wizz Air підтвердила інформацію про інцидент, заявивши, що пасажир був "некерованим і зухвалим".

"Команда Wizz Air слідувала стандартною процедурою, щоб забезпечити безпеку польоту. Після приземлення пасажира передано компетентним органам", - розповіла прес-секретар авіакомпанії.

За словами фахівців відкрити двері літака, що знаходиться на крейсерській висоті технічно неможливо, однак подібні спроби в світі робляться регулярно.