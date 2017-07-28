Глава Amazon Безос втратив статус найбагатшої людини світу

Творець онлайн-рітейлера Amazon Джефф Безос позбувся статусу найбагатшої людини світу за версією Forbes і Bloomberg. В обох рейтингах він поступився першою сходинкою засновнику Microsoft Біллу Гейтсу, передає kommersant.ru.

Читайте такожBloomberg опублікував список найбагатших людей світуОцінка статків Джеффа Безоса знизилася на тлі падіння акцій Amazon після оприлюднення фінансової звітності. Так, у рейтингу Forbes він числиться зі статком у $88,7 млрд, у той час як у Гейтса - $89,8 млрд. За оцінкою Bloomberg, глава Amazon володіє $89,3 млрд, а творець Microsoft - $90,7 млрд.