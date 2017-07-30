США просить Іспанію видати російського хакера

США вимагають екстрадиції з Іспанії Петра Левашова, російського хакера з псевдонімом Peter Severa, який провів майже два десятиліття на передовій російській кіберзлочинності". Про це пише "Голос Америки".

Зараз 36-річний Петро Левашов, який, як стверджується, є першопрохідцем спаму, знаходиться під вартою в Іспанії, очікуючи екстрадиції в США.

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"Іспанський адвокат Левашова Маргарита Рєпіна заявила інформагентству Associated Press, що екстрадиція її клієнта в Сполучені Штати є абсолютно невизначеною. Дружина Левашова, Марія, рішуче оголосила про невинності чоловіка, стверджуючи, що він більше бізнесмен, ніж програміст, і кожен раз, коли вона бачила його за комп'ютером, він грав у відеоігри", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у США українського хакера засудили до 41 місяця тюремного ув'язнення. Суд у штаті Нью-Джерсі засудив українського хакера Сергія Вовненко до 41 місяця тюремного ув'язнення за крадіжку даних з кредитних карток.