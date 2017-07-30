В Іспанії в результаті вибуху газу в житловому будинку загинула одна людина, вісім поранені (відео)

У Наваррі (автономна область на півночі Іспанії) в Пуенте-ла-Рейна сьогодні вночі внаслідок вибуху газу в житловому будинку загинула одна людина, вісім поранені.

Як повідомляє El Mundo, вибух і пожежа сталися у неділю близько 01:30 (за місцевим часом) на вулиці, де проходили місцеві святкування.

Загиблий 80-річний чоловік був, ймовірно, мешканцем будинку, його тіло було знайдено на першому поверсі будівлі.

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Велика сила вибуху спричинила поранення восьми людей, які постраждали від потрапляння уламків і скла від знесеної фасадної стіни будинку.

Четверо з них були доправлені до лікарні каретами «швидкої допомоги», один – у тяжкому стані; ще четверо отримали медичну допомогу без госпіталізації.

Як повідомляв УНІАН, в квартирі у Львові стався вибух газу. В результаті вибуху була травмована господиня – жінка 1946 року народження, яку з опіками госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню.