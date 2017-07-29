У квартирі у Львові стався вибух газу: постраждала жінка

У Львові у квартирі на першому поверсі десятиповерхового житлового будинку стався вибух газу.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

Так, 28 липня о 22.21 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові по вул. Роксоляни, 65 а, на першому поверсі десятиповерхового житлового будинку.

По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику було встановлено, що в квартирі № 2, відбувся вибух (попередньо природного газу).

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Внаслідок вибуху травмовано власницю – жінку 1946 року народження, яку з опіками госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню.

Внаслідок вибуху вибуховою хвилею вибито вікно на кухні, яке виходило на балкон та вікно на балконі. Пошкодження несучих елементів будинку немає.

Причини й обставини події наразі встановлюються.