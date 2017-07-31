Путін спростив порядок надання громадянства Росії українцям

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про спрощений порядок надання громадянства Росії українцям.

Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

Згідно з новим законом від громадян України, при наданні їм громадянства Росії не вимагатимуть обов'язкового для всіх іноземців в Росії підтвердження про вихід з попереднього громадянства.

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Тепер замість цього тільки для громадян України буде достатньо нотаріальної копії заяви про відмову від українського громадянства, яка повинна бути направлена українським органам влади.

"Документом, що підтверджує відмову громадянина України від наявного у нього громадянства України, є нотаріально засвідчена копія заяви даного громадянина про відмову від наявного у нього громадянства України", - йдеться в документі.

Також іноземці, які бажають отримати російське громадянство, повинні будуть принести присягу на вірність Росії, без цього громадянство не буде надано. Крім того, згідно з новою нормою, громадянство Росії можуть відкликати у осіб, які були засуджені за звинуваченням, пов'язаним з тероризмом.

Нагадаємо, в Росії вирішили запровадити публічну відмову від громадянства України для тих, хто бажає стати громадянином Росії.

Крім того, цей законопроект спрощує отримання російського громадянства для українців.