У Білому домі підтвердили, що Трамп допоміг синові написати заяву про зустріч з адвокатом РФ

Білий дім підтвердив повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп допоміг своєму старшому синові скласти заяву про його зустрічі з російським юристом Наталією Весельницкой під час американської передвиборчої кампанії. про це повідомляє Русская служба ВВС.

Президент вніс свої пропозиції, "як це зробив би будь-який батько, грунтуючись на тих обмежених відомостях, які у нього були", - сказала на брифінгу для журналістів представник Білого дому Сара Хакабі Сандерс.

Дональд Трамп "втрутився", але не диктував текст заяви свого сина, про що раніше повідомляли ЗМІ, додала Сандерс.

За її словами, заява Трампа-молодшого було "правдивою", в ній не було спотворень і неточностей. Сандерс на брифінгу звинуватила демократів в бажанні роздути історію.

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"Демократи хочуть і далі використовувати цю історію в якості піару і роблять все, щоб вона не затихала і кожен день з'являлася в газетах", - додала вона.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомили, що Трамп особисто диктував старшому синові заяву про мету зустрічі з російським адвокатом. У заяві підкреслювалося, що тема зустрічі стосувалася виборчої кампанії. Однак згодом Трамп-молодший визнав, що погодився на зустріч після отримання листа, в якому йому обіцяли надати компромат на Хілларі Клінтон.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп-молодший, зять президента Джаред Кушнер і (на той момент) голова виборчого штабу Трампа Пол Манафорт зустрілися в "Трамп-тауер" з російським юристом Наталією Весельницькою у червні 2016 року.

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Трамп-молодший отримав електронного листа від британського піарника Роба Голдстоуна, який пообіцяв йому документи від Росії, що містять компромат на Хілларі Клінтон.

Зустріч відбулася, але, як стверджує Трамп-молодший в інтерв'ю Fox News, жінка не сказала їм нічого, що представляло б для них інтерес.

В даний час ФБР і конгрес США розслідують можливе втручання Росії у президентську кампанію в Сполучених Штатах і намагаються зрозуміти, чи вступали якісь члени команди Трампа в змову з Кремлем.