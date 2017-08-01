Трамп знехтував рекомендаціями радників, продиктувавши сину заяву про зустріч із російським адвокатом - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп особисто диктував старшому синові заяву про мету зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка відбулася в червні 2016 року. Про це пише The Washington Post, передає 112.ua.

Після того, як ЗМІ повідомили про зустріч Трампа-молодшого, зятя президента США Джареда Кушнера і, на той момент, голови виборчого штабу Пола Манафорта з російським адвокатом Наталією Весельницькою, радники президента обговорювали варіанти відповіді з цього приводу для ЗМІ.

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Стратегія, яку погодили радники, передбачала виступ Трампа-молодшого із заявою з правдивими даними на той випадок, якщо в ЗМІ з'явиться повна інформація про ту зустріч, пише видання.

"Трамп продиктував особисто заяву, в якій Трамп-молодший повідомив, що він і російський адвокат "перш за все обговорили програму про усиновлення російських дітей" під час зустрічі в червні 2016 року", - пише видання, посилаючись на людей, знайомих з дискусією.

У заяві підкреслювалося, що тема зустрічі стосувалася виборчої кампанії. Однак згодом Трамп-молодший визнав, що погодився на зустріч після отримання листа, в якому йому обіцяли надати компромат на Хілларі Клінтон.

"Це було... непотрібно", - сказав, коментуючи втручання Трампа в заяву сина, один з радників президента.

"Тепер хтось може стверджувати, що він намагався ввести в оману. Хтось може стверджувати, що президент не хоче, щоб ви говорили всю правду", - додав він.

Радники Трампа повідомили The Washington Post, що він сам собі адвокат, стратег і публіцист і часто нехтує рекомендаціями професіоналів, яких найняв.

"Він не вважає, що він знаходиться під судовою загрозою, і він дійсно бачить це як політичну проблему, яку збирається вирішити самостійно", - повідомив один з радників.

Як повідомляв УНИАН, Дональд Трамп-молодший, зять президента Джаред Кушнер і (на той момент) глава виборчого штабу Трампа Пол Манафорт зустрілися в "Трамп-тауер" з російським юристом Наталією Весельницькою у червні 2016 року.

Трамп-молодший отримав електронного листа від британського піарника Роба Голдстоуна, який пообіцяв йому документи від Росії, що містять компромат на Хілларі Клінтон.

Зустріч відбулася, але, як стверджує Трамп-молодший в інтерв'ю Fox News, жінка не сказала їм нічого, що представляло б для них інтерес.

В даний час ФБР і конгрес США розслідують можливе втручання Росії у президентську кампанію в Сполучених Штатах і намагаються зрозуміти, чи вступали якісь члени команди Трампа в змову з Кремлем.