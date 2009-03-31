Медведєв обіцяв особисто розповісти, що було в Лондоні

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ обіцяє проінформувати керівників країн СНД про результати лондонського саміту «Великої двадцятки» (G20).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він повідомив сьогодні на зустрічі з міністрами фінансів держав - учасниць СНД.

Україну на зустрічі представляв заступник міністра фінансів України Валерій АЛЬОШИН.

«Хотів би відразу вас поінформувати, що я прийняв рішення за підсумками моєї поїздки подзвонити керівникам держав, які тут представлені, для того, щоб наші близькі партнери знали про те, що відбувалося, як то кажуть, не з телеграм і доповідей посольств, а від безпосередніх учасників цих подій», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, у свою чергу міністр фінансів Росії Олексій КУДРІН проінформує своїх колег з країн СНД.

Президент РФ нагадав, що Росія підготувала свої пропозиції до саміту щодо виходу зі світової економічної кризи, які значною мірою співпадають з тими уявленнями, які є сьогодні у інших держав «двадцятки».

«Я покликав вас як наших найближчих партнерів для того, щоб обговорити, можливо, якісь додаткові ідеї, які могли б бути озвучені від імені Росії», - повідомив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що російські пропозиції стосуються і "створення системи, яка могла б підтримувати макроекономічну стабільність".

"Йдеться, зокрема, про систему індикаторів, які могли б вказувати на проблеми в тій або іншій державі, наскільки б великою і значущою вона не була", - сказав Президент РФ.

Крім того, за його словами, йдеться про "створення більш адекватної системи світового аудиту фінансів, системи, яка дозволила б більш професійно використовувати рейтинги, оскільки від діяльності рейтингових агентств залежить багато в чому самопочуття найбільших компаній, які діють в наших країнах, і в цілому економік цих країн".

Президент РФ зазначив, що нова система має бути "заснована на врахуванні інтересів різних держав і відображати сучасні уявлення, як мають працювати світові валюти, зокрема й світові резервні валюти".

Як повідомляв УНІАН, саміт G20 відбудеться 1-2 квітня в Лондоні.