У Мексиці пасажирський автобус упав в ущелину, загинули 11 людей (відео)

Під час падіння пасажирського автобуса в ущелину в Мексиці загинули люди. Спочатку була інформація про 8 загиблих, але пізніше було встановлено, що жертвами стали 11 осіб, ще щонайменше 15 осіб постраждали. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Вантажівка зіштовхнула автобус з траси. Проїхавши кілька десятків метрів, той злетів з дороги і впав в ущелину. Глибина ущелини становить близько 100 метрів.

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Поліція покладає провину на далекобійника, однак пасажири автобуса припускають, що їхній водій міг заснути за кермом.

Це вже не перший подібний інцидент у Мексиці. Раніше в мексиканському штаті Чьяпас автобус впав в ущелину, загинули 16 осіб та щонайменше 26 постраждали.