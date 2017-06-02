У Таїланді вантажівка влетіла в ресторан: є загиблі і поранені

У Таїланді ввечері 1 червня водій вантажівки з причепом не впорався з керуванням і протаранив придорожній ресторан. Про це повідомляє Thai News.

Вантажівка протаранила п'ять автомобілів, два мотоцикла, припаркованих біля ресторану, а потім врізалася в столики, за якими сиділи відвідувачі.

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В результаті події один чоловік загинув на місці, ще один чоловік і молода жінка померли в лікарні, куди їх доставили разом з вісьмома постраждалими відразу після інциденту.

Як повідомляв УНІАН, в результаті нападу на готель в Манілі загинули 36 людей.