У Таїланді вантажівка влетіла в ресторан: є загиблі і поранені
10:44, 02 червня 2017Світ
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Вантажівка врізалася в столики, за якими сиділи відвідувачі.
Водій вантажівки втратив керування / World Bulletin
У Таїланді ввечері 1 червня водій вантажівки з причепом не впорався з керуванням і протаранив придорожній ресторан. Про це повідомляє Thai News.
Вантажівка протаранила п'ять автомобілів, два мотоцикла, припаркованих біля ресторану, а потім врізалася в столики, за якими сиділи відвідувачі.
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В результаті події один чоловік загинув на місці, ще один чоловік і молода жінка померли в лікарні, куди їх доставили разом з вісьмома постраждалими відразу після інциденту.
Як повідомляв УНІАН, в результаті нападу на готель в Манілі загинули 36 людей.
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