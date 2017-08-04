У США спецпрокурор по російській справі скликав велике журі - ЗМІ

Спецпрокурор по "російській справі" Роберт Мюллер скликав у Вашингтоні велике журі для розслідування тверджень про втручання Росії у вибори. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

За їх словами, предметом розгляду журі буде зустріч у червні 2016 року за участю сина президента США Дональда Трампа, його зятя з російським адвокатом Наталією Весельницькою.

Одне з джерел повідомило, що Мюллер хоче дізнатися, чи пропонував хтось в ході цієї зустрічі росіянам опублікувати матеріали, що компрометують Хілларі Клінтон.

Інше джерело сказало, що сам президент США не перебуває під слідством.

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Як відзначає газета The Wall Street Journal, скликання журі свідчить про те, що розгляд справи "інтенсифікується і виходить на новий етап".

Нагадаємо, Мюллер, колишній чиновник Мін'юсту США і екс-директор ФБР, був 17 травня призначений спеціальним радником з нагляду за розслідуванням «спроб втручання уряду Росії президентські вибори 2016 року».