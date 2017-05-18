Колишнього главу ФБР Мюллера призначено радником з розслідування зв'язків Трампа з РФ

Мін'юст США призначив екс-директора ФБР Роберта Мюллера спецрадником з розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року,

Про це повідомляє Associated Press.

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Призначення відбулося на тлі закликів представників Демократичної партії США покласти відповідальність за розслідування на не пов'язаних з американським мін'юстом фахівців.

Нагадаємо, в лютому президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Джеймсом Комі, який на той момент був директором ФБР, нібито попросив припинити розслідування щодо екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна з Росією.