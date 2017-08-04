У МЗС Німеччини нові санкції США проти Росії назвали "проблематичними"
На думку міністра зовнішніх справ Німеччини, США, вводячи нові санкції проти Росії, "переслідують свої економічні інтереси".
Міністр закордонних справ Зігмар Габріель розкритикував спрямовані проти Росії, Ірану і КНДР санкції Сполучених Штатів Америки.
"Нове правове становище у Сполучених Штатах є діаметрально протилежним до інтересів Німеччини та Європейського Союзу", - заявив Ґабріель у п'ятницю, 4 серпня, передає DW.com.
Габріель додав, що за словами президента США Дональда Трампа мають послідувати дії, які покажуть, що новий закон про санкції не є спрямованим проти європейських інтересів і що Вашингтон хоче дійти згоди зі своїми друзями в Європі.
Читайте такожСША не закриють очі на агресію Росії в Україні - Держдеп
Загалом міністр назвав американські санкції "проблематичними", повідомляє агентство Reuters. На його думку, США "переслідують свої економічні інтереси". "Агресивне поєднання зовнішньополітичних питань та американських економічних інтересів, бажання викинути російський газ з європейського ринку, щоб мати змогу продавати американський, - цього ми не можемо прийняти", - вважає Ґабріель.
2 серпня президент США Дональд Трамп підписав підтриманий обома палатами Конгресу закон про посилення санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Нові правила передбачають штрафні заходи як проти російських компаній, так і проти пов'язаних з їхніми проектами фірм і осіб. Зокрема санкції можуть торкнутися німецьких фірм, залучених до проекту "Газпрому" "Північний потік-2".