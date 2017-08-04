У МЗС Німеччини нові санкції США проти Росії назвали "проблематичними"

Міністр закордонних справ Зігмар Габріель розкритикував спрямовані проти Росії, Ірану і КНДР санкції Сполучених Штатів Америки.

"Нове правове становище у Сполучених Штатах є діаметрально протилежним до інтересів Німеччини та Європейського Союзу", - заявив Ґабріель у п'ятницю, 4 серпня, передає DW.com.

Габріель додав, що за словами президента США Дональда Трампа мають послідувати дії, які покажуть, що новий закон про санкції не є спрямованим проти європейських інтересів і що Вашингтон хоче дійти згоди зі своїми друзями в Європі.

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Загалом міністр назвав американські санкції "проблематичними", повідомляє агентство Reuters. На його думку, США "переслідують свої економічні інтереси". "Агресивне поєднання зовнішньополітичних питань та американських економічних інтересів, бажання викинути російський газ з європейського ринку, щоб мати змогу продавати американський, - цього ми не можемо прийняти", - вважає Ґабріель.

2 серпня президент США Дональд Трамп підписав підтриманий обома палатами Конгресу закон про посилення санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Нові правила передбачають штрафні заходи як проти російських компаній, так і проти пов'язаних з їхніми проектами фірм і осіб. Зокрема санкції можуть торкнутися німецьких фірм, залучених до проекту "Газпрому" "Північний потік-2".