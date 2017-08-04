В Atlantic Council розповіли про новий інструмент США зі стримування Росії

Завдяки новим технологіям США переживають бум видобутку природного газу. Вони стануть третім найбільшим у світі експортером скрапленого газу до 2020 року. США усвідомили можливість й прагнуть до провідної ролі на міжнародних ринках газу, кидаючи виклик енергетичному домінуванню Росії в Європі.

Про це в статті для Atlantic Council пише експерт Центру Белфера з науки та міжнародних відносин Гарвардської школи Мері Кеннеді Дугас, передає DT.UA.

Вона нагадує, що під час виступу в Польщі президент США Дональд Трамп сказав, що США забезпечить європейцям доступ до альтернативних джерел газу, щоб "Польща і її сусіди більше ніколи не були заручниками одного постачальника", маючи на увазі Росію. Ці його слова прозвучали після хвилі невдоволення у Європі законом про санкції США проти Кремля, які на той час ухвалив Сенат. Тепер документ схвалили обидві палати Конгресу і президент. Автор нагадує, що європейські політики критикували Америку за закон про санкції і радили не втручатися у справи Європи в галузі енергетики. Нові американські санкції заважають побудові ГТС "Північний потік-2", через яку Москва хоче транспортувати газ в Німеччину в обхід України.

Експерт з глобальних енергетичних ринків Агнія Грігас зауважує, що Росія часто використовує "Газпром" як політичний інструмент в Європі і Євразії. Але вона підкреслює, що навіть в разі побудови "Північного потоку-2", російске домінування в енергетиці Європи буде скорочуватися. Країн, які проти проекту, більшає, оскільки вони почуваються впевненіше від нових можливостей імпорту газу з інших країн, зокрема із США. Литва, яка збудувала термінал для прийому зрідженого газу, вже підписала угоду з Вашингтоном про поставки. Польща вже почала отримувати перші об'єми зрідженого американського газу і підписала угоди про нові. Всі ці зміни, які відбуваються завдяки сланцевому буму в США і енергетичній стратегії ЄС, ставлять за мету добитися диверсифікації і ефективності, яка забезпечить європейські країни більш привабливими енергетичними партнерами, ніж Росія.

Читайте такожВідносини НАТО з РФ зараз найскладніші з часу завершення "холодної війни" - Столтенберг

Глобальний експорт зрідженого газу зросте щонайменше на 20%. Таким чином, може з'явитися енергетична конкуренція між США і Росією не лише на європейському ринку, а й в цілому світі. Москва збирається відкрити свій третій термінал для зрідженого газу. Він з'явиться в Арктиці. Якщо все вдасться, російська компанія "Новатек" зможе закріпити роль Росії на ринку зрідженого газу і тим самим протиставити її США.

Автор зауважує, що розширяючи і нарощуючи до максимуму експорт зрідженого газу в Європі і Азії, Вашингтон може капіталізувати свою сланцеву революцію, створивши новий світовий ринок газу. Традиційний газовий ринок, в якому домінують російські поставки через ГТС, втратить статус-кво, оскільки з'являться нові гравці і форми взаємовідносин.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав підтриманий обома палатами Конгресу закон про посилення санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Нові правила передбачають штрафні заходи як проти російських компаній, так і проти пов'язаних з їхніми проектами фірм і осіб. зокрема, санкції можуть торкнутися німецьких фірм, залучених до проекту "Газпрому" "Північний потік-2".