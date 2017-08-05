У Туреччині перекинувся автобус: 5 людей загинули, 36 постраждали

У районі міста Мерзифон (провінція Амасья, північ Туреччини) перекинувся автобус. В результаті аварії загинули не менше п'яти осіб, 36 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на телеканал NTV.

За попередньою інформацією, автобус стамбульської приватної компанії Ihsan Güleryüz на високій швидкості з'їхав з траси, збив огорожу та впав у кювет.

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За даними телеканалу, автобус з пасажирами слідував зі Стамбула в провінцію Самсун на півночі країни.

Також стало відомо, що серед загиблих опинився і водій автобуса. Зараз встановлюються причини аварії.