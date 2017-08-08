В НАТО відреагували на візит Путіна до невизнаної Абхазії

У Північноатлантичному альянсі назвали візит президента Росії Володимира Путіна до невизнаної республіки Абхазія у дев'яту річницю збройної агресії РФ проти Грузії шкідливим для міжнародних зусиль, спрямованих на мирне врегулювання. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у коментарі діючого речника НАТО Ділана Уайта (Dylan White), оприлюдненому у вівторок в Брюсселі.

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"Це шкідливо для міжнародних зусиль з пошуку мирного політичного врегулювання. Ми шкодуємо, що цей візит був здійснений без попередньої згоди грузинської влади", - сказано у коментарі.

Уайт також запевнив, що НАТО є єдиним в повній підтримці суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. "Ми не будемо визнавати будь-які спроби змінити статус Абхазії і Південної Осетії як регіонів Грузії", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Путін сьогодні, в день 9-ої річниці збройної агресії РФ проти Грузії, відвідав невизнану Абхазію і запевнив її в гарантуванні безпеки і "незалежності".

Відвідування Абхазії Путіним засудили президент України Петро Порошенко і президент Грузії Георгій Маргвелашвілі.

***У ніч з 7 на 8 серпня 2008 року російські військові ввійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська й озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Усі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру визнають ці регіони територією Грузії, окупованими Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008 року загинуло понад 400 осіб, більш як 2 тисячі зазнали поранень.