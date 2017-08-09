У центрі столиці Чорногорії прогримів вибух - ЗМІ

11:41, 09 серпня 2017
Світ
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Вибух був чутний у всіх частинах міста. В даний час поліція розслідує інцидент.

rtcg.me/Ілюстрація

Потужний вибуховий пристрій спрацював у центрі столиці Чорногорії Подгориці, біля храму Воскресіння Христового, передає держтелебачення країни RTCG.

Читайте такожУ Парижі розшукують водія автомобіля, який наїхав на військових і поранив шістьохЗа даними ЗМІ, вибух стався близько 3 години ночі за місцевим часом в офісній будівлі біля головного православного собору країни.

Ніхто не постраждав, завдано шкоди сусіднім будівлям, пошкоджено декілька автомобілів.

В даний час на місці події працюють правоохоронці. Йде розслідування інциденту.

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Теги: #вибух Подгориці#вибух Чорногорії