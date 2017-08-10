"Про примирення мова не йде": ЗМІ назвали причину рішення Джолі і Пітта призупинити розлучення

Видання ET Online назвало причину припинення шлюборозлучного процесу акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта.

За словами джерела, пауза виникла через те, що головним пріоритетом для подружжя є їх діти.

"Але нічого істотного в їх відносинах не змінилося", – зазначив він, говорячи про Джолі і Піт.

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Як розповіло джерело, в даний час актори не відчувають один до одного ворожість, і нещодавно обидва проявили "велику ввічливість" заради дітей. Стверджується, що про примирення мова не йде.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше стало відомо, що голлівудська пара вирішила не розлучатися.