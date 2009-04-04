Меркель та Саркозі не пояснюють, як їм вдалося переконати Туреччину

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ та Президент Франції Ніколя САРКОЗІ не пояснюють, як їм вдалося переконати Туреччину в питанні Генсека НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН, сьогодні під час прес-конференції за підсумками самміту НАТО вони лише заявили, що Альянсу вдалося зберегти єдність.

“Ми розмовляли і з прем’єр-міністром, і з Президентом Туреччини. Це все продиктоване бажанням зберегти єдність”, - заявила А.МЕРКЕЛЬ.

У свою чергу французький Президент зазначив, що НАТО – єдина сім’я.

“Як і в кожній родині, ми можемо мати непорозуміння, які потрібно вирішувати шляхом взаємної згоди”, - сказав він.

Н.САРКОЗІ наголосив, що сьогодні є багато важливіших світових проблем, починаючи від економічної кризи до ситуації в Афганістані, ніж проблеми “особистих смаків”.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками самміту НАТО країнам-членам Альянсу вдалося вирішити, що новим Генеральним секретарем стане прем’єр-міністр Данії Андрес Фог РАСМУССЕН. Проти його призначення виступала Туреччина, незадоволена його роллю у скандалі з карикатурами на пророка Мухаммеда, що були оприлюднені в одному з датських видань в 2006 році і спричинили хвилю обурень в мусульманському світі.