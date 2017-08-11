Залізнична аварія у Єгипті: два потяги зіткнулися лоб у лоб, кількість жертв зростає (фото)

Єгипетський чиновник повідомив, що внаслідок сьогоднішнього зіткнення поїздів в приморському місті Олександрія загинуло 25 чоловік та поранено 65 людей.

Як передає ABC News, керівник служби швидкої медичної допомоги у західному секторі міста, доктор Мохамед Абу Хомс, зазначив, що зіткнення сталося у західному передмісті Хоршида в п'ятницю.

Поки не було жодної негайної інформації про те, що спричинило зіткнення.

Уточнюється, що мало місце лобове зіткнення потягів – один потяг йшов з Каїра, а інший - із міста Порт-Саїд на Суецькому каналі.

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Абу Хомс висловив побоювання, що кількість постраждалих може далі зростати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 серпня, у Египті сталася масштабна катастрофа на залізниці, внаслідок якої загинули десятки людей, понад півсотні постраждали.