Меркель наполягає на здатності ЄС прийняти вдвічі більше біженців

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) підтримала ідею подвоїти кількість сирійських біженців, яких офіційно між собою мають розподілити країни-члени Євросоюзу за квотою ООН. Нині це число становить 20 тисяч осіб. "Євросоюз із 500 мільйонами мешканців явно може (цю цифру - Ред.) збільшити", - заявила канцлерка у п'ятницю, 11 серпня, після зустрічі з верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді та генеральним директором Міжнародної організації з міграції (МОМ) Вільямом Свінгом, як повідомляє DW.

Меркель запевнила німців, що "ми готові нести свою частку". Із 20 тисяч Німеччина нині приймає у себе 1600 осіб.

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Однак передумовою подвоєння кількості прийнятих за квотою ООН біженців до 40 тисяч має стати боротьба з нелегальною міграцією, вважає глава уряду ФРН. Меркель розраховує тут на угоду з Лівією, подібну до угоди з Туреччиною, що допомогла зупинити потік мігрантів, які активно потрапляли через Грецію і так званий "Балканський маршрут" до Західної та Північної Європи в розпал так званої кризи біженців 2015 року. Разом з тим, канцлерка каже, що усвідомлює складнощі, пов'язані з ситуацією в Лівії, де діють два альтернативні уряди і присутні впливові ісламістські угруповання.