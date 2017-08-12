В Індії 30 дітей померли в лікарні менш ніж за дві доби

Щонайменше 30 дітей, у тому числі новонароджених, померли в лікарні в північній індійському штаті Уттар-Прадеш менш ніж за 48 годин, через що місцева влада ініціювала там перевірку, пише Радіо Свобода.

Усі смертельні випадки в державному медичному коледжі в місті Горакпур відбулися 10 і 11 серпня: постраждалі перебували у палатах інтенсивної терапії та звичайних педіатричних палатах, а також таких, де лікували енцефаліт.

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Спочатку влада штату зробила припущення, що смерті спричинив гострий дефіцит кисню, оскільки приватна компанія припинила постачати кисневі балони за несплату. Однак пізніше чиновники заперечили цю версію.

Батьки дітей сказали, що постачання балонів припинилось 10 серпня, а сім'ям давалися самонаповнювальні мішки, щоб допомогти дітям дихати.