У Кенії зросла кількість загиблих через протести до 11 осіб

Щонайменше 11 людей загинули в ході протестів, що вибухнули в західному місті Кісуму і в нетрях, що оточують столицю. Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента Кенії переміг чинний глава держави Ухуру Кеніята. За нього проголосували 54,27% виборців. Його головний опонент Раіла Одінга отримав 44,74 відсотка голосів, повідомили в ЦВК.

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Опозиція заявила про фальсифікацію результатів, що призвело до протестів. Раніше повідомлялося про двох загиблих і п'ятеро поранених.