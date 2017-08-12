Протести після виборів в Кенії: вбито двох людей, ще п'ятьох поранено (фоторепортаж)
За офіційними даними, на виборах президента Кенії переміг чинний глава держави Ухуру Кеніята.
Унаслідок стрілянини через протести в Кенії загинули дві людини, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє AP.
Смертельні випадки сталися на околиці міста Кісуму, де сильну підтримку має суперник переміг на виборах президента Ухура Кеніяты – Раіла Одінга.
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Також у суботу поліція Кенії відкрила вогонь, щоб розігнати опозиційних протестувальників, які блокували дороги і створили барикади в нетрях у столиці Найробі.
Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента Кенії переміг чинний глава держави Ухуру Кеніята. За нього проголосували 54,27% виборців. Його головний опонент Раіла Одінга отримав 44,74 відсотка голосів, повідомили в ЦВК.
Опозиція заявила про фальсифікацію результатів, що призвело до протестів.