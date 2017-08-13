Артобстріл в в Афганістані: загинули 13 цивільних, у тому числі 10 дітей

В результаті артобстрілу на півночі Афганістану 13 мирних жителів загинули, ще троє дістали поранення. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на афганську владу.

Відзначається, що серед жертв обстрілу, який стався в провінції Фар’яб, - десять дітей, дві жінки і чоловік.

Водночас залишається нез'ясованим, чий мортирний снаряд влучив у житловий будинок - урядових військ чи радикального ісламістського угруповання "Талібан".

Читайте такожНа півночі Афганістану ісламісти вбили щонайменше 50 цивільних

Збройні сили США сьогодні, 12 серпня, спростували повідомлення про те, що в результаті американського авіаудару по бойовиках у провінції Нангархар, на сході Афганістану 10 серпня могли постраждати мирні жителі. Вони запевнили, що удар було завдано по вантажівці зі зброєю, яка була посеред поля, тому атака не могла призвести до жертв серед мирного населення. Раніше афганська влада заявляла про загибель від 11 до 16 цивільних осіб у результаті американського авіанальоту на підконтрольну "Ісламській державі" територію.

За даними ООН, кількість загиблих і поранених мирних жителів у результаті авіаударів в Афганістані в першому півріччі поточного року збільшилася на 43 відсотки порівняно з аналогічним періодом 2016 року.