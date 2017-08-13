Екс-зять Манафорта зустрічався із слідчими у справі щодо співпраці тестя з Партією регіонів - ЗМІ

Колишній зять Пола Манафорта - Джеффрі Йохай зустрічався із слідчими та передав документи у справі щодо імовірного відмиванні грошей та податкових порушень Манафотом під час співпраці із Партією регіонів. Про це пише CNN із посиланням на джерела.

«Як повідомляють джерела, міністерство юстиції домагається співпраці у рамках федерального розслідування щодо Манафорта через можливе відмивання грошей або податкові порушення в його ділових відносинах з проросійськими партіями в Україні», - пише видання.

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У самого ж Манафорта відмовились коментувати цю справу.

Як повідомляв УНІАН раніше, агенти ФБР вилучили документи та інші матеріали із заміського будинку Пола Манафорта, колишнього голови передвиборчого штабу Дональда Трампа та екс-політтехнолога біглого президента України Віктора Януковича.

Слідчі дії в будинку у штаті Вірджинія є частиною розслідування спеціального прокурора щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року.